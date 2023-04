Riformista | Calenda | ' l' ho detto a Renzi | bisogna evitare conflitti di interesse'

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "L'hopubblicamente, e anche astare attenti a non alimentaredi, anche per". Lo haCarlo, a Tg1 Mattina, parlando di Matteodirettore del. "non è negli organismo del Terzo polo, ha tutta l'agilbilità per fare quello che vuole fare. Ma non deve avere impatto sull'unica cosa che interessa a me, non ci devono essere sovrapposizioni", ha aggiunto il leader di Azione.

