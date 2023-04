Rifiuti a Roma, caso TMB Rocca Cencia, Marco Doria: “Ora bisognerà svuotare completamente l’impianto dai rifiuti” (Di venerdì 7 aprile 2023) Continua a tenere banco il caso rifiuti a Roma, specie dopo la chiusura del TMB di Rocca Cencia. Da un lato le legittime richieste e il diritto dei cittadini a vivere in una città pulita senza spazzatura lungo le strade; dall’altro la necessità di trovare soluzioni da parte della politica che vadano oltre la gestione dell’emergenza. Ma che non incidano per questo sulla salute delle persone (così come si vuole fare con il termovalorizzare di Santa Palomba con buona pace di chi si subirà tutte le conseguenze impattanti del mega impianto). Purtroppo però gli errori e la mala gestione dei rifiuti a Roma, e torniamo all’ultima notizia riguardante proprio il TMB di Rocca Cencia, continuano ad essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Continua a tenere banco il, specie dopo la chiusura del TMB di. Da un lato le legittime richieste e il diritto dei cittadini a vivere in una città pulita senza spazzatura lungo le strade; dall’altro la necessità di trovare soluzioni da parte della politica che vadano oltre la gestione dell’emergenza. Ma che non incidano per questo sulla salute delle persone (così come si vuole fare con il termovalorizzare di Santa Palomba con buona pace di chi si subirà tutte le conseguenze impattanti del mega impianto). Purtroppo però gli errori e la mala gestione dei, e torniamo all’ultima notizia riguardante proprio il TMB di, continuano ad essere ...

