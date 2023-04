Ricostruzione dell’Ucraina, consigli dagli Usa (anche per l’Italia) (Di venerdì 7 aprile 2023) “È una guerra di attrito oggi ed è l’economia a definire chi vince e chi perde”. A dirlo è Natalie Jaresko, per un anno e mezzo ministra ucraina delle Finanze dopo la rivoluzione del 2014 e oggi a capo di EY-Parthenon, che non dimentica che “non si può vincere una guerra senza le armi”. Jaresko è intervenuta all’evento “Reconstructing Ukraine’s Infrastructure” organizzato dall’American Enterprise Institute, think tank vicino al mondo repubblicano e in particolare alla corrente bushiana, e dal Cornell Program in Infrastructure Policy. Un appuntamento utile anche per l’Italia, in vista della Conferenza di Roma sulla Ricostruzione dell’Ucraina prevista per il 26 aprile alla Farnesina. Prima delle fasi recovery (“oggi”) e Ricostruzione (domani, e “non solo perché è un dovere morale ma è ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 aprile 2023) “È una guerra di attrito oggi ed è l’economia a definire chi vince e chi perde”. A dirlo è Natalie Jaresko, per un anno e mezzo ministra ucraina delle Finanze dopo la rivoluzione del 2014 e oggi a capo di EY-Parthenon, che non dimentica che “non si può vincere una guerra senza le armi”. Jaresko è intervenuta all’evento “Reconstructing Ukraine’s Infrastructure” organizzato dall’American Enterprise Institute, think tank vicino al mondo repubblicano e in particolare alla corrente bushiana, e dal Cornell Program in Infrastructure Policy. Un appuntamento utileper, in vista della Conferenza di Roma sullaprevista per il 26 aprile alla Farnesina. Prima delle fasi recovery (“oggi”) e(domani, e “non solo perché è un dovere morale ma è ...

