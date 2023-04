Riconoscete questo bambino? Oggi è tra i conduttori più amati e famosi di tutta Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi è uno dei presentatori televisivi di maggiore successo. Potete riconoscerlo anche in questa foto di oltre 50 anni fa La foto è di parecchi anni fa. Già questo non aiuta per il riconoscimento. Ma siamo sicuri che potete farcela. Noi, iniziamo a darvi qualche indizio su chi sia questo bimbo, che Oggi è uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia. Chi è il bambino nella foto? foto Instagram – ilovetradingIl nostro conduttore misterioso è davvero molto noto. Sulla scena da diversi anni, dato che, nelle scorse settimane ha compiuto 62 anni. Pensate, però, che il suo percorso di vita non è iniziato con il mondo dello spettacolo. Inizialmente, infatti, faceva il bancario. Un ottimo posto di lavoro che, però, abbandonò ben presto per provare a ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 7 aprile 2023)è uno dei presentatori televisivi di maggiore successo. Potete riconoscerlo anche in questa foto di oltre 50 anni fa La foto è di parecchi anni fa. Giànon aiuta per il riconoscimento. Ma siamo sicuri che potete farcela. Noi, iniziamo a darvi qualche indizio su chi siabimbo, cheè uno deitelevisivi piùd’. Chi è ilnella foto? foto Instagram – ilovetradingIl nostro conduttore misterioso è davvero molto noto. Sulla scena da diversi anni, dato che, nelle scorse settimane ha compiuto 62 anni. Pensate, però, che il suo percorso di vita non è iniziato con il mondo dello spettacolo. Inizialmente, infatti, faceva il bancario. Un ottimo posto di lavoro che, però, abbandonò ben presto per provare a ...

