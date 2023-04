Ricavi e utili in crescita. Ferraris presenta il bilancio del Gruppo FS (Di venerdì 7 aprile 2023) Buone notizie per il Gruppo FS sono emerse dalla Relazione finanziaria annuale, approvata il 6 aprile dal Cda di FS Italiane. Nel 2022 si è registrata una crescita del 12% dei Ricavi operativi, raggiungendo quota 13,7 miliardi di euro, +1,4 miliardi rispetto al 2021. Un trend positivo per il Gruppo, più 5%, anche per l’utile netto che è pari a 202 milioni di euro. Oltre 300 gare lanciate nelle infrastrutture per circa 26 miliardi di euro, rispettando i tempi stabiliti dall’Europa per il Pnrr. A crescere sono i margini operativi del Gruppo guidato da Luigi Ferraris, con Ebit e Ebitda che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 36% e del 17% e, al netto dei ristori Covid ridotti di circa 800 milioni rispetto al 2021, del 112% e 119%. Tutto questo anche grazie a una nuova governance ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 aprile 2023) Buone notizie per ilFS sono emerse dalla Relazione finanziaria annuale, approvata il 6 aprile dal Cda di FS Italiane. Nel 2022 si è registrata unadel 12% deioperativi, raggiungendo quota 13,7 miliardi di euro, +1,4 miliardi rispetto al 2021. Un trend positivo per il, più 5%, anche per l’utile netto che è pari a 202 milioni di euro. Oltre 300 gare lanciate nelle infrastrutture per circa 26 miliardi di euro, rispettando i tempi stabiliti dall’Europa per il Pnrr. A crescere sono i margini operativi delguidato da Luigi, con Ebit e Ebitda che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 36% e del 17% e, al netto dei ristori Covid ridotti di circa 800 milioni rispetto al 2021, del 112% e 119%. Tutto questo anche grazie a una nuova governance ...

