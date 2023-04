Ric Flair: “Vince McMahon deve rimanere al vertice, non ripetete l’errore dei Turner” (Di venerdì 7 aprile 2023) Si discute molto in questo momento tra i fan della WWE se sia un bene che Vince McMahon rimanga coinvolto nella scrittura degli show televisivi, dopo essere rientrato in scena dal punto di vista societario alla fine di dicembre ed avere guidato la cessione della società ad Endeavor. Nell’ultimo episodio di To Be The Man il leggendario Ric Flair ha parlato dell’argomento, dando la sua personale chiave di lettura, per niente banale. Flair ha dichiarato che la WWE e la Endeavor avranno più successo se manterranno in una posizione di vertice Vince McMahon: “Personalmente spero che gli permettano ancora di gestire la WWE. Perché Dio non voglia che si verifichi un’altra situazione in cui Turner acquista la NWA. Quello è stato il peggior scenario di ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 aprile 2023) Si discute molto in questo momento tra i fan della WWE se sia un bene cherimanga coinvolto nella scrittura degli show televisivi, dopo essere rientrato in scena dal punto di vista societario alla fine di dicembre ed avere guidato la cessione della società ad Endeavor. Nell’ultimo episodio di To Be The Man il leggendario Richa parlato dell’argomento, dando la sua personale chiave di lettura, per niente banale.ha dichiarato che la WWE e la Endeavor avranno più successo se manterranno in una posizione di: “Personalmente spero che gli permettano ancora di gestire la WWE. Perché Dio non voglia che si verifichi un’altra situazione in cuiacquista la NWA. Quello è stato il peggior scenario di ...

