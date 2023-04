Reunion tra ex del GF Vip: chi c’era e chi no, una coppia spiazza tutti (FOTO) (Di venerdì 7 aprile 2023) Da quando il GF Vip si è concluso, le alleanze che c’erano nella casa pare si siano consolidate ancora di più, in questi giorni, infatti, c’è stata una Reunion tra ex concorrenti. A prendere parte a questo incontro, però, sono stati principalmente gli esponenti degli spartani. All’appello, poi, si sono aggiunti anche due personaggi esterni L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 aprile 2023) Da quando il GF Vip si è concluso, le alleanze cheno nella casa pare si siano consolidate ancora di più, in questi giorni, infatti, c’è stata unatra ex concorrenti. A prendere parte a questo incontro, però, sono stati principalmente gli esponenti degli spartani. All’appello, poi, si sono aggiunti anche due personaggi esterni L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancyLap : RT @Parpiglia: #gfvip7 consiglio per gli exconcorrenti: organizzate una reunion di sorrisi, cene e karaoke per provare a cancellare un ric… - La_serena81 : RT @esaurita_: oggi reunion orgia ma la cosa più bella sarà l’incontro tra ddm e bred #oriele - UnaTantum_ : Non vedo l'ora che inizi #isoladeifamosi così la smettete di menare sulla tl per il #GFvip ( dispetti, Reunion, ...… - carmen20062 : RT @esaurita_: oggi reunion orgia ma la cosa più bella sarà l’incontro tra ddm e bred #oriele - Ile915 : RT @esaurita_: oggi reunion orgia ma la cosa più bella sarà l’incontro tra ddm e bred #oriele -