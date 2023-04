Retegui: ‘Vorrei giocare in Italia, tra Inter e Milan…’ | Primapagina (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 08:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Mateo Retegui si raccontra fra passato, presente e futuro. L’attaccante argentino naturalizzato Italiano, 24 anni il prossimo 29 aprile, ha dichiarato in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport: “Prima di scegliere il calcio, giocavo a hockey. Devi correre tutto il tempo, mi piace dare una mano in ogni zona del campo. Il calcio è uno sport di squadra e io credo molto in questo concetto. Oggi mi sento un giocatore molto più completo. Amo e cerco la pressione, non mi fa paura. Anzi, più pressione ho addosso e meglio reagisco. Ci sono tanti giocatori che guardo e che ammiro. Haaland del Manchester City è uno di quelli, un 9 letale che mi piace tantissimo. Poi Lewandowski, Ibrahimovic, sono tutti molto completi. E sono dei leader”. IL ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 08:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Mateosi raccontra fra passato, presente e futuro. L’attaccante argentino naturalizzatono, 24 anni il prossimo 29 aprile, ha dichiarato in un’vista alla Gazzetta dello Sport: “Prima di scegliere il calcio, giocavo a hockey. Devi correre tutto il tempo, mi piace dare una mano in ogni zona del campo. Il calcio è uno sport di squadra e io credo molto in questo concetto. Oggi mi sento un giocatore molto più completo. Amo e cerco la pressione, non mi fa paura. Anzi, più pressione ho addosso e meglio reagisco. Ci sono tanti giocatori che guardo e che ammiro. Haaland del Manchester City è uno di quelli, un 9 letale che mi piace tantissimo. Poi Lewandowski, Ibrahimovic, sono tutti molto completi. E sono dei leader”. IL ...

