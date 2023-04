Retegui si dice innamorato dell'Italia e confessa di voler giocare in una big di A (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo ha fatto attraverso un'intervista rilasciata dalla sua abitazione di San Fernando, tranquilla e bucolica periferia nord di Buenos Aires , alla Gazzetta dello Sport: "Avrei potuto essere hockeista (... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo ha fatto attraverso un'intervista rilasciata dalla sua abitazione di San Fernando, tranquilla e bucolica periferia nord di Buenos Aires , alla Gazzettao Sport: "Avrei potuto essere hockeista (...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Il presidente dice che a luglio verrò ceduto in Europa' ?? Il futuro di Retegui sembra essere scritto ?? - GoalItalia : 'Il presidente dice che a luglio verrò ceduto in Europa' ?? Il futuro di Retegui sembra essere scritto ?? - grandemanga : @_E_C_U_R_B Voglio fare una precisazione: oggi l’asticella degli attaccanti moderni è posta altissima dai vari Haal… - FCIM1908Arjel : @FootballAndDre1 Abbiamo uno in rosa di nome e cognome Valentin Carboni che gioca in nazionale con mostri sacri com… - GiaccAvv : @MarcoDod46 @mirkonicolino 8 gol in tutto. Come italiano secondo solo a Immobile a 11 che tira i rigori. Ma Manci… -