Retegui | “Mi piacerebbe giocare in Italia”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Avrei potuto essere hockeista, per due anni ho smesso con il calcio, poi apparve Diego Mazzilli, uno scout del Boca Juniors, che un giorno mi videa calcio in spiaggia e mi chiese se volessi fare un provino”. Dentro o fuori, una casualità ha lanciato la carriera di. L’attaccante ora sulla bocca di tutti dopo la convocazione di Mancini è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Capocannoniere del campionato argentino nel 2022,è l’attaccante su cui Mancini depone la sua fiducia per segnare i gol che servono alla nazionalena. Lui ne ha già fatti due, in due presenze in azzurro. Per il futuro sogna un trasferimento in Europa, magari in. Di certo non c’è il Boca Juniors: “Il contratto con il Tigre è di due anni, il Boca però a novembre aveva l’opzione per ...

La Gazzetta a casa di Retegui: "A luglio in Europa. Mi piacerebbe in Serie A" La Gazzetta dello Sport

