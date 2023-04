Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Retegui 'A luglio in Europa. Dove? Mi piacerebbe giocare in Serie A' - theMilanZone_ : ??#Retegui sul suo futuro: '#Milan e Inter su di me? Non so se sia vero. Mi piacerebbe giocare in Italia. Voglio seg… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #CalciomercatoRoma, #Retegui: 'Mi piacerebbe giocare in #Italia'. Giallorossi alla finestra ?? - TuttoMercatoWeb : Retegui alla Gazzetta sul futuro: 'Mi piacerebbe venire in Italia. Inter? Nulla di concreto' - morristhetop : RT @spondainter: ???Mateo Retegui: “Inter interessata a me? Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occu… -

Capocannoniere del campionato argentino nel 2022,è l'attaccante su cui Mancini depone la ... Mimolto venire in Italia, ma è ancora molto presto'. G.... racconta alla "Gazzetta dello Sport", grato a Mancini e al gruppo azzurro "per come mi ... Mimolto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un ...Mateoè il centravanti più chiacchierato in Italia. Dopo la convocazione di Mancini e i due gol ... Mimolto venire in Italia , ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo ...

La Gazzetta a casa di Retegui: "A luglio in Europa. Mi piacerebbe in Serie A" La Gazzetta dello Sport

Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale italiana ... In che campionato vorrei giocare Dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però ...'Sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato' BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - 'Non appena papà mi ha detto che Mancini ...