Retegui in Serie A | l' annuncio del giocatore non lascia più dubbi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sabatini smonta #Retegui: 'È l'esaltazione della normalità. Uomo mercato? Vuol dire che le società di #SerieA sono… - AllRoundLazio : ??| #RETEGUI: 'Il mio prossimo club sarà in Europa. Mi piacerebbe provare un'esperienza in Serie A ma ancora non ne… - Fantacalcio : Retegui annuncia: 'Mi piacerebbe giocare in Serie A' - CalcioPillole : Mateo #Retegui, attaccante del #Tigre, ha parlato del suo possibile arrivo all'#Inter: le sue dichiarazioni alla… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Retegui 'A luglio in Europa. Dove? Mi piacerebbe giocare in Serie A' -

vuole laA, l'annuncio del giocatore non lascia più dubbi. L'attaccante è tornato a parlare del suo futuroIl calciomercato estivo si avvicina e uno dei nomi destinati ad infiammare la ......prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata all'intervista esclusiva a Mateo. L'... LaA aprirà oggi con le partite di Napoli, Milan e Inter, con i nerazzurri e Inzaghi che si ...Su Kvara e Leao - "E' una bella sfida, io non credo rimarranno inA, non diventerà epica ... Su- "In Italia non si creano più attaccanti, non ci sono più giovani che giocano al pallone ...

Inter, Retegui: "Serie A Mi piacerebbe, sui nerazzurri dico che..." Calcio in Pillole

Mateo Retegui si racconta alla Gazzetta dello Sport ... i suoi cinque cani e gli amici, guardare film e serie tv. Se dovessi usare una parola, direi semplice”. HOCKEY IN FAMIGLIA – “Anche i miei nonni ...Retegui vuole la Serie A, l’annuncio del giocatore non lascia più dubbi. L’attaccante è tornato a parlare del suo futuro Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter sta lavorando da tempo ...