Retegui e il futuro | «Ecco dove mi piacerebbe giocare»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Mateo, attaccante del Tigre e dell’Italia, ha parlato del suoe non solo a La Gazzetta dello Sport Mateo, attaccante del Tigre e dell’Italia, ha parlato del suoe non solo a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Inter? Non c’è niente di concreto, si sta occupando di tutto papà, ma a me i club in Italia piacciono tutti. Ora sono concentrato sul Tigre al 100%». ITALIA – «Non mi aspettavo la chiamata di Mancini e ci ho messo anche poco per dirgli subito di sì. Esordire con l’Italia a Napoli nello stadio di Diego Maradona per me è stata una grande emozione». IDOLI – «ho tanti attaccanti che guardo e ammiro, ma su tutti dico Haaland. Poi Lewandowski e Ibra, sono dei leader». L'articolo proviene da Calcio News 24.

