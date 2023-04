Respinto l’appello della ‘Giano’, lo stadio ‘Collana’ torna alla Regione (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon sentenza n.3635, pubblicata oggi, il Consiglio di Stato ha Respinto l’appello proposto dalla Giano contro la sentenza del Tar Campania che aveva dichiarato la legittimità del provvedimento regionale di decadenza della Giano Ssd dalla concessione per l’utilizzo e la gestione dell’impianto Collana di Napoli. Il Consiglio di Stato ha ribadito la correttezza dei provvedimenti con i quali il Presidente della Regione ha nominato un commissario ad acta per la verifica della gestione della convenzione con il concessionario e dei provvedimenti con i quali – sulla base dell’istruttoria del commissario ad acta- è stata dichiarata la decadenza del concessionario per grave violazione degli obblighi assunti. Tra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon sentenza n.3635, pubblicata oggi, il Consiglio di Stato haproposto dGiano contro la sentenza del Tar Campania che aveva dichiarato la legittimità del provvedimento regionale di decadenzaGiano Ssd dconcessione per l’utilizzo e la gestione dell’impianto Collana di Napoli. Il Consiglio di Stato ha ribadito la correttezza dei provvedimenti con i quali il Presidenteha nominato un commissario ad acta per la verificagestioneconvenzione con il concessionario e dei provvedimenti con i quali – sulla base dell’istruttoria del commissario ad acta- è stata dichiarata la decadenza del concessionario per grave violazione degli obblighi assunti. Tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferlito_fabio : Tifosi della Juve: hanno respinto l'appello di Gravina al Consiglio di Stato, adesso ci divertiamo!!!! Nessuno che… - nestquotidiano : Respinto l'appello di Società Agricola Md Pesca - NoiRadiomobile : Respinto l'appello del magistrato contro una sanzione per aver violato i doveri di correttezza in qualità di giudic… - lappelducate : Pronta ai qrt del prossimo post in cui l'appello viene respinto ?? - acino2020 : RT @Blowjoint: 'In una decisione datata lunedì 27 Marzo, la camera d'appello della CPI ha respinto l'offerta filippina, aprendo la strada a… -

Sparatoria in Questura a Trieste: appello alla sentenza di Meran ...il pg Carlo Maria Zampi ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello "... Non c'è da discutere se Meran è l'autore o no della sparatoria - ... La Corte, alla fine, ha respinto la richiesta di una nuova ... Bonifico ai figli dai genitori, quando il reddito va dichiarato La sentenza della CTR piemontese ha respinto sia l'appello principale della contribuente che quello incidentale dell'Ufficio, che in un primo momento aveva parzialmente accolto il ricorso della ... Come invalidare una delibera straordinaria di lavori straordinari La nullità della delibera può essere rilevata d'ufficio anche in appello. La Cassazione ha respinto il ricorso del condominio nel caso di Tizio, ribadendo che l'obbligo di costituire il fondo ... ...il pg Carlo Maria Zampi ha chiesto alla Corte d'Assise d'"... Non c'è da discutere se Meran è'autore o no della sparatoria - ... La Corte, alla fine, hala richiesta di una nuova ...La sentenza della CTR piemontese hasiaprincipale della contribuente che quello incidentale dell'Ufficio, che in un primo momento aveva parzialmente accolto il ricorso della ...La nullità della delibera può essere rilevata d'ufficio anche in. La Cassazione hail ricorso del condominio nel caso di Tizio, ribadendo che'obbligo di costituire il fondo ... 07/04/2023 - Comunicato stampa n. 109 - Stadio Collana, respinto ... Regione Campania