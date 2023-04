Resident Evil 4 Remake TOP 3 MOD | come farsi bannare su PC

(Di venerdì 7 aprile 2023) Fin dagli esordi del primodi, ma che dico: fin dall’alba del gioco moderno su PC, sono esistiti volenterosi giocatori con capacità informatiche, che hanno deciso di aggiungere ai loro giochi preferiti skin alternative, doppiaggi o sottotitoli amatoriali o, addirittura, modalità aggiuntive., ovviamente, non era nemmeno uscito, che già il pubblico si divertiva a immaginaresarebbe stato “moddato”. Per tutti voi là fuori che “vanilla non mi basta”, vi diamo qualche suggerimento: ecco una TOP 3 MOD che potete applicare al gioco… a vostro rischio e pericolo. Per ora nessuno in Capcom se ne è lamentato, ma alcune di queste mod potrebbero essere fraintese e bannabili. Chissà quali, accidenti!...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semioticmonkey : @socialmilanism Insomma, i remake di Dead Space e Resident Evil 4 stanno vendendo un botto. - IGNitalia : #ResidentEvil4Remake accoglie finalmente la modalità Mercenari, che dovrebbe ampliarsi in futuro con nuovi contenut… - mnvrchy : RT @oblioancestrale: Voglio andare a giocare a resident evil 4 e finire la mia seconda run - SnirOfficiel : @Boby_Ulrich Va lire le guide ?? - infoitscienza : Resident Evil 4: disponibile la modalità Mercenari -

... è improbabile che possa essere davvero ispirato al gioco The Umbrella Chronicles , capitolo della saga che riassumeva fatti e personaggi di0,3 Nemesis ...La modalità Mercenari di4 Remake è disponibile a partire da oggi, venerdì 7 aprile, e Capcom invita tutti i giocatori - e in particolar modo chi ha già completato l'avventura principale e padroneggiato il ......60 fps NO NO Ori and the Will of the Wisps 4K o 6K 60 fps " NO SI Outriders 4K 60 fps 60 fps NO NO Pentiment 4K 60 fps " NO NO Psychonauts 2 4K 60 fps " NO SI Redfall 4K TBA TBA TBA TBA...

Le vicende del Chastain Park, l'ospedale di Atlanta, giungono al termine: è tempo di salutare il dottor Conrad Hawkins e con lui la serie TV The Resident. Il clinical drama targato FOX ha debuttato ...A quanto pare la modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake avrà meno contenuti rispetto al titolo originale, perlomeno al lancio… Leggi ...