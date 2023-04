Resa dei conti in Congo sulla morte dell'ambasciatore Attanasio: la decisione dei giudici (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono stati condannati all'ergastolo i sei imputati nel processo di Kinshasa per gli omicidi dell'ambasciatore italiano in Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021. Il procedimento ha visto imputati cinque presunti membri del commando: Shimiyimana Prince Marco, Murwanashaka Mushahara Andrè, Bahati Antoine Kiboko, Amidu Sembinja Babu detto Ombeni Samuel e Issa Seba Nyani. Il sesto, Ikunguhaye Mutaka Amos detto Uwidu Hayi Aspera, è stato giudicato in contumacia ed è attualmente latitante. La tesi sposata dal tribunale militare è quella di un'esecuzione, ma i punti oscuri sono tanti e le stesse dinamiche processuali non sono state chiare. La famiglia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono stati condannati all'ergastolo i sei imputati nel processo di Kinshasa per gli omicidiitaliano in Repubblica democratica del, Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e'autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021. Il procedimento ha visto imputati cinque presunti membri del commando: Shimiyimana Prince Marco, Murwanashaka Mushahara Andrè, Bahati Antoine Kiboko, Amidu Sembinja Babu detto Ombeni Samuel e Issa Seba Nyani. Il sesto, Ikunguhaye Mutaka Amos detto Uwidu Hayi Aspera, è stato giudicato in contumacia ed è attualmente latitante. La tesi sposata dal tribunale militare è quella di un'esecuzione, ma i punti oscuri sono tanti e le stesse dinamiche processuali non sono state chiare. La famiglia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FinoGinofino : RT @Stefano_Re: Depenalizzatevi l'uccello. Alla resa dei conti, i vostri 'scudi penali' non varranno nemmeno come carta igienica. https://… - anna_montebruno : RT @Stefano_Re: Depenalizzatevi l'uccello. Alla resa dei conti, i vostri 'scudi penali' non varranno nemmeno come carta igienica. https://… - unnuenwtohrva : RT @VolleyLube: ?? Gara 5 dei Quarti Play Off ?? Sabato (ore 18) Lube - WithU ?? Eurosuole Forum quasi sold out ?? Diamantini: 'Un palas roven… - alma20122014 : Abbiamo scoperto che le specie che catturano gli escrementi dei mammiferi assorbono più del doppio l'azoto rispetto… - pas_alb : RT @Stefano_Re: Depenalizzatevi l'uccello. Alla resa dei conti, i vostri 'scudi penali' non varranno nemmeno come carta igienica. https://… -