Repubblica- De Laurentiis chiede due milioni a Regione e Comune per organizzare la festa Scudetto del Napoli

(Di venerdì 7 aprile 2023) Aurelio De, presidente del-come riportato dall'edizionede Laha svelato alcune novità in merito all'eventualedel: "Il presidente Aurelio Debatte cassa anche con le istituzioni. In pratica ieri durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Claudio Palomba, il presidente del club azzurro ha avanzato aperla celebrazione della vittoria: un milione a testa per i due enti. L’idea è di allestire anche maxischermi in altri luoghi della città: da Scampia a piazza Mercato, tutti collegati con piazza del Plebiscito, epicentro della celebrazione che sarà architettata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @napolipiucom: Repubblica - Festa scudetto, De Laurentiis batte cassa: vuole 2 milioni di euro #DeLaurentiis #napoli #Scudetto #ForzaNap… - napolipiucom : Repubblica - Festa scudetto, De Laurentiis batte cassa: vuole 2 milioni di euro #DeLaurentiis #napoli #Scudetto… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI UN DOPPIO EVENTO 3 E 4 GIUGNO Napoli, festa al Plebiscito e maxischermi n… - rep_napoli : Superfesta al Plebiscito: De Laurentiis chiede due milioni di euro a Regione e Comune [di Antonio di Costanzo] [agg… - infoitinterno : Repubblica – Festa scudetto, De Laurentiis batte cassa: vuole 2 milioni di euro -

Niente bus scoperto, maxischermi in altre piazze e due giorni di celebrazioni, il 3 e 4 ...Oggi vertice in prefettura, altri 4 Daspo per gli incidenti di Champions con ...Presto un incontro tra Aurelio Dee le autorità locali per fare tutte le valutazioni del caso in relazione alla festa scudetto del Napoli. Lo riporta l'edizione odierna di, che sul tema ripropone le parole del ...

Superfesta al Plebiscito: De Laurentiis chiede due milioni di euro a Regione e Comune La Repubblica

Che sia difficile fare impresa in Italia, lo racconta la cronaca. Nel calcio ancora di più, perché all'emergenza si aggiunge il paradosso del Napoli. Da metà marzo, partita con l'Eintracht fino alla m ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...