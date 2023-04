Reportage TPI – Parigi e la Francia si ribellano | “Vogliamo lavorare per vivere Ma non fino alla morte”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Da ormai più di due mesi centinaia di migliaia di manifestanti riempiono le piazze di tutta la. Un movimento popolare di portata storica, che si opponeriforma pensionistica proposta da Macron e dprima ministra Èlisabeth Borne. Osteggiata dmaggioranza della popolazione francese, la norma prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni e l’aumento a 43 anni di versamenti richiesti rispetto agli attuali 42. Un’altra misura molto controversa è l’abolizione dei cosiddetti “regimi speciali” previsti per alcune categorie professionali (tra cui i lavoratori del settore energetico e dei trasporti pubblici), che al momento possono andare in pensione prima dell’età prescritta dlegge.ra sono state undici le giornate di mobilitazione generale contro la ...

Reportage – Proteste in Francia: "Lavorare per vivere. Non fino alla morte" TPI

«Adesso, che mi mancherebbero solo due anni, con la nuova riforma sono obbligata a lavorare fino a 54 anni».