REPORT ALLENAMENTO GIORNALIERO (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Benevento Calcio si è ritrovato quest'oggi, sul manto erboso dello stadio "Ciro Vigorito", per sostenere una seduta mattutina di lavoro. I calciatori hanno svolto attivazione, esercitazione tecnica, attacco contro difesa, situazionale e partita a tema finale. La preparazione proseguirà nella giornata di domani con una sola sessione di ALLENAMENTO. Per visualizzare le foto dell'ALLENAMENTO odierno clicca QUI Fonte articolo e foto: www.beneventocalcio.club

