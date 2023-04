Renzi, la Maratona di Milano e la direzione del Riformista. (Di venerdì 7 aprile 2023) di Matteo Renzi. È stata una settimana in cui si è discusso di me per due notizie inattese: la Maratona... Leggi su freeskipper (Di venerdì 7 aprile 2023) di Matteo. È stata una settimana in cui si è discusso di me per due notizie inattese: la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloIvanoCucce : RT @mariamacina: Renzi Ieri il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, si lamentava perché a suo dire io non faccio il senato… - pgmalusardi : RT @mariamacina: Renzi Ieri il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, si lamentava perché a suo dire io non faccio il senato… - pary1977 : RT @mariamacina: Renzi Ieri il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, si lamentava perché a suo dire io non faccio il senato… - Nmarru : RT @mariamacina: Renzi Ieri il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, si lamentava perché a suo dire io non faccio il senato… - Roky99760738 : RT @mariamacina: Renzi Ieri il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, si lamentava perché a suo dire io non faccio il senato… -