Renzi al “Riformista”, l’irritazione di Calenda: “Se è questo che vuol fare nella vita, auguri. Ma non potrà essere un giornale di partito” (Di venerdì 7 aprile 2023) A Carlo Calenda il nuovo incarico di Matteo Renzi alla guida del Riformista non va giù. E soprattutto non gli va giù averlo saputo solo all’ultimo momento. Il fastidio confidato alla sua cerchia ristretta, giovedì il leader di Azione lo ha messo in piazza a Tagadà su La7: “L’ho saputo un pochettino prima degli altri. Mi ha chiamato, bontà sua“, ha risposto acido alla domanda su quando fosse stato messo a conoscenza della mossa del socio. E subito lo ha avvertito: “Bisogna dire però, a tutela dei lettori, che il giornale non ha niente ha che fare con il terzo polo“. “Questa è una situazione inedita“, sottolinea Calenda: “L’indipendenza sarà molto importante per Renzi. Tracciare una linea tra il lavoro di senatore e quello di direttore del giornale non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) A Carloil nuovo incarico di Matteoalla guida delnon va giù. E soprattutto non gli va giù averlo saputo solo all’ultimo momento. Il fastidio confidato alla sua cerchia ristretta, giovedì il leader di Azione lo ha messo in piazza a Tagadà su La7: “L’ho saputo un pochettino prima degli altri. Mi ha chiamato, bontà sua“, ha risposto acido alla domanda su quando fosse stato messo a conoscenza della mossa del socio. E subito lo ha avvertito: “Bisogna dire però, a tutela dei lettori, che ilnon ha niente ha checon il terzo polo“. “Questa è una situazione inedita“, sottolinea: “L’indipendenza sarà molto importante per. Tracciare una linea tra il lavoro di senatore e quello di direttore delnon ...

