“Referendum sulle armi” Raggi dice basta ai rifornimenti a Kiev

Virginia Raggi alza la voce sulla guerra in Ucraina e sui rifornimenti militari che arrivano dall'Italia a Kiev per contrastare l'avanzata della Russia. "In questi giorni ho ricevuto una proposta dal Prof. Davide Tutino e dal Prof. Ugo Mattei, per collaborare e supportare la campagna referenderaria che partirà il 22 aprile in tutta Italia per chiedere con forza di fermare l'invio di armi verso Paesi belligeranti e di fermare, così, anche il crescente aumento delle spese militari e, per converso, di riportare la Sanità pubblica al centro delle scelte strategiche e degli investimenti sul comparto sanitario" l'annuncio sui social dell'ex sindaca di Roma e consigliera comunale del Movimento 5 Stelle.

