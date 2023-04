Recensione Resident Evil 4 Remake | un classico moderno

(Di venerdì 7 aprile 2023) In questavi parleremo nel dettaglio di, il rifacimento di uno dei survival horror più importanti di sempre Da quando Capcom ha iniziato a faredi tutti ipiù importanti, i fan hanno sempre atteso con ansia che arrivasse il turno del quarto capitolo.4 è un titolo davvero molto amato e oltretutto ha anche una grande importanza per la storia dei videogiochi. Negli ultimi anni Capcom ha dato prova di essere davvero molto brava a riproporre i suoi classici in una veste più moderna, ma dare giustizia a un’opera come questa non è affatto facile. Se siete curiosi di scoprire se la compagnia è riuscita a fare centro anche questa volta, in questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... codnewsitalia : Sviluppato da #Capcom, #ResidentEvil4Remake è una riedizione quasi eccellente dell'iconico quarto capitolo della fa… - codnewsitalia : Sviluppato da #Capcom, #ResidentEvil4Remake è una riedizione quasi eccellente dell'iconico quarto capitolo della fa… - IlFalasca : RT @DenjinDen: La magistrale opera @capcom_official, #ResidentEvil4, torna con uno spettacolare remake, già destinato a diventare uno dei m… - lugliettog : RT @DenjinDen: La magistrale opera @capcom_official, #ResidentEvil4, torna con uno spettacolare remake, già destinato a diventare uno dei m… - DenjinDen : La magistrale opera @capcom_official, #ResidentEvil4, torna con uno spettacolare remake, già destinato a diventare… -

Evil Welcome to Raccoon City , ultimo reboot con attori in carne e ossa, si è infatti rivelato un mezzo flop, come vi abbiamo del resto spiegato anche nella nostra. Ora, come ...Nella nostra, in cui l'abbiamo premiato con un altisonante 9.4, vi abbiamo infatti raccontato di come: "Evil 4 è semplicemente un ottimo seguito, un intelligente remake e uno ...... non soltanto per le tante uscite di spessore previste, come ad esempio il remake diEvil ... che ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo (qui la nostra), sia di ...

Resident Evil 4 Remake - Recensione Pixel Flood

Nel PlayStation Store è gratis il DLC The Mercenaries di Resident Evil 4 (qui la nostra recensione). Si tratta della modalità multiplayer già vista nel Resident Evil 4 originale. Si tratta di lottare ...Resident Evil Welcome to Raccoon City, ultimo reboot con attori in carne e ossa, si è infatti rivelato un mezzo flop, come vi abbiamo del resto spiegato anche nella nostra recensione. Ora, come ...