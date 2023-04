Reazione forzata a un leone ferito

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 aprile 2023) Calcio iberico: 04/07/2023 alle 16:15 CEST L’Espanyol deve tagliare l’emorragia delle sconfitte che l’hanno fatto cadere in zona retrocessione contro un Athletic abbattuto dopo il KO del coppiere Già con Luis García ai comandi e contro un avversario che non lo batte in casa in campionato da più di 25 anni, l’Espanyolismo crede nel cambio di rotta Urgentea Cornellà-El Prat e Espanyol cercherà questo sabato contro l’Athletic per dare un timone definitivo. già con Luis Garcia in panchina, che vivranno un esordio in grande stile in un classico duello di Prima Divisione, i biancoazzurri sperano di recuperare il loro miglior calcio per allontanarsi dalla zona retrocessione in cui sono caduti l’ultimo giorno dopo aver collegato quattro sconfitte. Il rinforzo psichico con la leggenda del parrocchetto già ai comandi e un rivale ...