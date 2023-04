Real Sociedad-Getafe (sabato 08 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin attendono gli Azulones (Di venerdì 7 aprile 2023) La Real Sociedad si è fermata ancora in casa del VillarReal: una partita equilibrata, che entrambe le squadre potevano portare a casa ma alla fine il destino è stato ancora avverso alla squadra di Imanol, che ha conservato la quarta piazza solo perché il Betis è caduto al Wanda Metropolitano. Se i Txuri-urdin vogliono centrare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 7 aprile 2023) Lasi è fermata ancora in casa del Villar: una partita equilibrata, che entrambe le squadre potevano portare a casa ma alla fine il destino è stato ancora avverso alla squadra di Imanol, che ha conservato la quarta piazza solo perché il Betis è caduto al Wanda Metropolitano. Se ivogliono centrare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferraronnapoli : @Laudantes Lo sogno la notte dal primo anno al Real Sociedad, ora è sbocciato proprio - Kaiser__Franz : @DanVMor vero, ovviamente la mia è un'iperbole perchè voglio sinceramente bene ad Antoine sin dai tempi della Real… - AyanamiReiCAI : @KyouAkemi Real sociedad Eibar Independiente Acassuso Yupanqui Arsenal Nottinham All boys Miami fc Insituto - aleaoo_ : @killhzo eh ma qua a roma contano solo i derby. Vs Real Sociedad era stato il migliore ma lì non vale - Lore2121211 : @Marco37asr @haivomanca @OfficialASRoma mi fa piacere come tirate sempre fuori la sconfitta con la cremonese ma le… -