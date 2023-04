Real Madrid-Villarreal (sabato 08 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos alla ricerca di un gran finale (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Madrid ne aveva davvero bisogno: una prestazione di altissimo livello e una vittoria contro un grande rivale, magari proprio quel Barcellona che aveva regalato diverse amarezze finora alla squadra di Ancelotti. Nella semifinale di ritorno di Copa del Rey i Blancos si sono superati: hanno travolto 0-4 i blaugrana e si sono guadagnati la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilne aveva davvero bisogno: una prestazione di altissimo livello e una vittoria contro unde rivale, magari proprio quel Barcellona che aveva regalato diverse amarezze finorasquadra di Ancelotti. Nella semidi ritorno di Copa del Rey isi sono superati: hanno travolto 0-4 i blaua e si sono guadagnati la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Psg su Bellingham: primi contatti tra le parti

Il futuro di Jude Bellingham è ancora tutto da definire. Da tempo, il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, Liverpool su tutti, e del Real Madrid. Negli ultimi giorni anche il PSG si è inserito nella corsa per l'inglese: Bellingham è un obiettivo per l'estate della squadra francese e negli scorsi giorni ci sono stati alcuni contatti ...

Milan, Massara fa il punto sui rinnovi

"Con Giroud siamo ai dettagli, il suo rinnovo è vicino; Brahim Diaz ha fatto bene in questi anni, vogliamo puntare ancora su di lui, ci siederemo con il Real Madrid per trovare una eventuale ...

Massara: 'Giroud firmerà presto un nuovo contratto. Su Leao e Brahim Diaz...'

Vogliamo incontrare il Real Madrid e discutere. La nostra volontà è di tenere il giocatore, ci fidiamo di lui. Vediamo se ci saranno le condizioni per trattare con il Real". Sul rinnovo di Leao: " ...

Real Madrid su Bellingham, ecco la strategia di Florentino Perez | Mercato

Massara su Brahim: "Parleremo col Real. Noi vorremmo puntarci"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, si è così espresso a SkySport nel pre Milan-Empoli sul riscatto di Diaz: "Ha fatto molto bene in questi anni. Ci sederemo al ...

Ancelotti spiegato in una frase: "Dopo 1.272 partite non devo dimostrare niente a nessuno"