Real Madrid | Benzema tripletta da record | superato Raul

(Di venerdì 7 aprile 2023) Serviva un’impresa daper tornare in finale di Copa del Rey dopo nove anni dall’ultima apparizione e così è stato. I Blancos sbancano il Camp Nou con un clamoroso 0-4, vittoria più larga in un Clasico dal 1995, e si qualificano per l’ultimo atto contro l’Osasuna, nel più classico dei Davide contro Golia. Mattatore della serata, tanto per cambiare, Karimalla secondain quattro giorni. Se contro il Valladolid sono serviti soltanto sei minuti al Pallone d’Oro in carica, contro il Barcellona “The Dream” ne ha impiegati esattamente 30, tra il minuto 50 e 80, ribaltando la sconfitta di misura del Bernabeu, pareggiata dalla rete nella prima frazione di Vinicius. Erano esattamente 60 anni, dal tris del fenomeno magiaro Ferenc Puskas che un giocatore dei Blancos non segnava tre gol in terra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - giraltpablo : KARIM BENZEMA, SIEMPRE KARIM BENZEMA REAL MADRID REMONTA LA SERIE CONTRA BARCELONA - gippu1 : Dopo oltre 60 anni il #RealMadrid torna a segnare (almeno) 4 gol al Camp Nou: non succedeva dal 27 gennaio 1963, Ba… - Vergara1899 : RT @la_rossonera: Al talk di @RadioRossonera parla @MatteMoretto: il Real Madrid rinnoverà Diaz fino al 2027, lo riporterà indietro e almen… - d_abruz : @TgrRaiFVG Apperò, meglio del Real Madrid -

Abbiamo l'occasione di risalire in classifica e di sfidare ilin Champions, c'è la possibilità di togliersi soddisfazioni. È stato molto calmo nel comunicare, ma anche perché ci dobbiamo ...Non solo Electronic Arts : anche i team più prestigiosi al mondo, incluso il, pubblicizzano sui social il prossimo arrivo del nuovo gioco Per tutte le notizie di macitynet che parlano di ...Dobbiamo risalire in classifica e provare a battere ilin Champions League. Possiamo toglierci delle soddisfazioni nel finale di stagione '.

Ancelotti, il discorso dopo Barcellona-Real Madrid 0-4 di Coppa del Re Gazzetta

Serviva un’impresa da Real Madrid per tornare in finale di Copa del Rey dopo nove anni dall’ultima apparizione e così è stato. I Blancos sbancano il Camp Nou con un clamoroso 0-4, vittoria più larga ...Era un grandissimo allenatore e comunicatore, oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la San Martinese è uguale. Se Ancelotti va ad allenare il Brasile lui potrebbe andare al Real ...