Real Madrid, Ancelotti: “Il successo al Camp Nou nella top ten delle gare della mia carriera” (Di venerdì 7 aprile 2023) Carlo Ancelotti è già pronto per ritornare in Campo contro il VillarReal dopo l’impresa del suo Real Madrid al Camp Nou contro il Barcellona nella semifinale di Coppa del Rey. Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Sotto Marino Giallo, ma il riferimento al Barcellona è stato automatico. Le parole di Ancelotti: “Noi alla Liga non rinunciamo finchè la matematica non ci costringerà a farlo. Non farei per niente al mondo il cambio con Xavi, innanzitutto perché non potrei allenare il Barcellona, poi perché sono pienamente felice qui, sono al Real, il miglior club del mondo dove mi sento molto amato. Dopo 1.272 panchine non devo più dimostrare nulla a nessuno. Non tengo il conto, non ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Carloè già pronto per ritornare ino contro il Villardopo l’impresa del suoalNou contro il Barcellonasemifinale di Coppa del Rey.è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Sotto Marino Giallo, ma il riferimento al Barcellona è stato automatico. Le parole di: “Noi alla Liga non rinunciamo finchè la matematica non ci costringerà a farlo. Non farei per niente al mondo il cambio con Xavi, innanzitutto perché non potrei allenare il Barcellona, poi perché sono pienamente felice qui, sono al, il miglior club del mondo dove mi sento molto amato. Dopo 1.272 panchine non devo più dimostrare nulla a nessuno. Non tengo il conto, non ...

