Real Betis vs Cadice – probabili formazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Real Betis cercherà di tornare a vincere nella Liga quando domenica 9 aprile pomeriggio accoglierà a Siviglia il Cadice, che rischia la retrocessione. La squadra di casa è attualmente quinta in classifica, a tre punti dal quarto posto della Real Sociedad, mentre il Cadice è quindicesimo, a un solo punto dalla zona retrocessione nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio di Real Betis vs Cadice è previsto alle 16:15 Anteprima della partita Real Betis vs Cadicea che punto sono le due squadre Real Betis Il Real Betis è saldamente in corsa per un posto tra le prime quattro in questa fase della campagna, raccogliendo 45 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilcercherà di tornare a vincere nella Liga quando domenica 9 aprile pomeriggio accoglierà a Siviglia il, che rischia la retrocessione. La squadra di casa è attualmente quinta in classifica, a tre punti dal quarto posto dellaSociedad, mentre ilè quindicesimo, a un solo punto dalla zona retrocessione nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè saldamente in corsa per un posto tra le prime quattro in questa fase della campagna, raccogliendo 45 ...

