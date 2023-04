Razzi, raid e attentati. Sale la tensione in Medio Oriente (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo i Razzi lanciati contro Israele, il governo di Benjamin Netanyahu ha risposto con raid contro le postazioni di Hamas a Gaza e nel sud del Libano. Il mondo chiede di evitare una pericolosa escalation, ma si registra un nuovo attentato Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo ilanciati contro Israele, il governo di Benjamin Netanyahu ha risposto concontro le postazioni di Hamas a Gaza e nel sud del Libano. Il mondo chiede di evitare una pericolosa escalation, ma si registra un nuovo attentato

