Raspadori | “Ho fatto di tutto per tornare Reazione dopo il Milan? Siamo pronti”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli è pronto ain campola brutta sconfitta casalinga contro il. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati alla vittoria contro il Lecce al ‘Via Del Mare’ pera correre veloce verso lo Scudetto. Ad oggi mancano solo cinque vittorie alla vittoria aritmetica del campionato di Serie A e riuscire a guadagnare 3 punti contro i salentini sarebbe di vitale importanza. Giacomo, prima della partita tra Lecce e Napoli ha analizzato il ritorno in campo degli azzurri e ha parlato della sua titolaritàil lungo inforutnio ai microfoni di DAZN. Giacomoè sicuro: “Sono troppo felice di poter nuovamente aiutare la mia squadra” Ai microfoni di DAZN, le parole di Giacomo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Giuntoli: «Di Raspadori abbiamo bisogno, il mister ha fatto benissimo a dargli subito minutaggio» A Dazn: «Osimhe… - BactGrnt_ : RT @D_IP17: Pagelle Lecce-Napoli 3-1: Meret 2 Di Lorenzo 5 Amir 3 (vattene) Kim 5 Rui 7(bellissimo assist) Lobotka 5.5 Ndombele 1 (vattene… - GianmarcoNurra : RT @D_IP17: Pagelle Lecce-Napoli 3-1: Meret 2 Di Lorenzo 5 Amir 3 (vattene) Kim 5 Rui 7(bellissimo assist) Lobotka 5.5 Ndombele 1 (vattene… - AleOttavianooo : RT @D_IP17: Pagelle Lecce-Napoli 3-1: Meret 2 Di Lorenzo 5 Amir 3 (vattene) Kim 5 Rui 7(bellissimo assist) Lobotka 5.5 Ndombele 1 (vattene… - sscalcionapoli1 : D’Alessandro: “Contro il Lecce mi aspetto Raspadori, ADL ha fatto un capolavoro” -

... avendofatica negli ultimi metri per tutta la stagione. Ha giocatori giovani, di prospettiva, corre tanto e sta bene. Giocare contro il Napoli le darà ulteriori motivazioni.o ...Perché Spalletti sa che certe cose possono capitare e credo che dentro di sé abbia anchei ... Se facciamo riferimento ae Simeone, sono due calciatori con caratteristiche diverse e ...Li ha sempre tenuti abbastanza allineati come gerarchie con una piccola preferenza per. ... Il mercato è statoda gente competente e l'allenatore ha potuto lavorare con calciatori di ...

Giuntoli: "Raspadori ci è mancato. Osimhen sta meglio" DAZN

Giacomo Raspadori torna titolare 150 giorni dopo l'ultima volta ... La mia più grande passione è giocare a calcio. Ho fatto tutto insieme allo staff che ringrazio per tornare al meglio, sono felice di ...Sono molto felice di essere tornato, stare fuori non è mai semplice. Ho fatto di tutto con lo staff medico per tornare nei migliori dei modi, sono felice di essere di nuovo a disposizione.” ...