Raspadori | «Finora siamo sempre riusciti a resettare In settimana abbiamo lavorato a questo» 

(Di venerdì 7 aprile 2023) Nel prepartita di Lecce-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante del Napoli, Giacomo. Toccherà a lui guidare l’attacco della squadra, accanto a Lozano e Kvaratskhelia.ha parlato delle sensazioni del Napoli dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan, nell’ultima giornata di campionato. «E’ stata unaparticolare, arrivare da una sconfitta importante ti porta a fare pensieri che dopo una vittoria non fai,la nostra forza è stata quella di riuscire aper la partita successiva, è quello a cuiin. Tutto passa attraverso lapreparato la partita con entusiasmo e determinazione». Sei felice di essere tornato in squadra? ...

