Rapina un orologio da 7 mila euro: fermata dopo due giorni dai carabinieri di Bergamo (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. Mercoledì 5 aprile i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno fermato una ragazza di origine rumena accusata di aver commesso lo scorso 3 aprile una Rapina con la tecnica dell'abbraccio in provincia di Brescia ai danni di un anziano. L'attività è stata resa possibile con il contributo dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova. La rumena classe 99, il 3 aprile, nel comune di Flero in provincia di Brescia è accusata di aver messo a segno una Rapina ai danni di un 69enne di Cremona. Avrebbe distratto l'uomo abbracciandolo per poi afferrarlo con forza per il polso, sottraendogli un orologio del valore di circa 7mila euro. Perpetrata l'azione delittuosa la donna si allontanava a bordo di un'utilitaria di colore nero.

