Raid alla Spianata di Al Aqsa 34 razzi libanesi su Israele | guerra vicina

(Di venerdì 7 aprile 2023) Mentre si cerca di saperne di più degli ordini ricevuti dpolizia israeliana volti ad impedire, con blitz violenti e pestaggi, ai musulmani di trascorrere le notti del Ramadan nelle first appeared on il manifesto.

Già, perché ildella polizia israeliana nella moschea è avvenuto durante il mese sacro musulmano del Ramadan evigilia della Pasqua ebraica, alimentando i timori di ulteriori violenze nel ...Hezbollah nega il coinvolgimento nell'attacco a cui Tel Aviv ha risposto con fuoco di artiglieria. Il ministro degli Esteri israeliano: 'Prenderemo tutte le misure per difendere il nostro ...... si presenta completamente distrutta e messa a soqquadro dopo diversivandalici', così come ... Inoltre vogliamo sapere quando si interverrà per riqualificare la struttura e renderla fruibile...

Il raid alla Moschea di Al-Aqsa comune-info.net

Continua a salire la tensioni in Medio Oriente, in una pericolosa escalation dopo le incursioni della polizia israeliana ieri a Gerusalemme nella moschea di al-Aqsa, terzo luogo più sacro dell'islam.Hezbollah nega il coinvolgimento nell'attacco a cui Tel Aviv ha risposto con fuoco di artiglieria. Il ministro degli Esteri israeliano: "Prenderemo tutte le misure per difendere il nostro popolo" ...