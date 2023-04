Rai | «sciopero il 26 maggio» mentre Rossi si presenta

(Di venerdì 7 aprile 2023)la destra è pronta a prenderne possesso, alla Rai i sindacati proclamano uno storico «generale». Il 26i lavoratori (non giornalisti) bloccheranno la produzione televisivagià first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: #Rai, indetto uno sciopero generale per il 26 maggio: le motivazioni dei sindacati - enzo26maggio : RT @SlcCgil: ?? Lavoratrici e lavoratori #Rai si avviano alla mobilitazione: blocco delle prestazioni accessorie o complementari dal 5 al 31… - CGILModena : RT @SlcCgil: ?? Lavoratrici e lavoratori #Rai si avviano alla mobilitazione: blocco delle prestazioni accessorie o complementari dal 5 al 31… - SandroSarti6 : RT @SlcCgil: ?? Lavoratrici e lavoratori #Rai si avviano alla mobilitazione: blocco delle prestazioni accessorie o complementari dal 5 al 31… - phileasfogg1969 : RT @SlcCgil: ?? Lavoratrici e lavoratori #Rai si avviano alla mobilitazione: blocco delle prestazioni accessorie o complementari dal 5 al 31… -

... causati da una politica accompagnata da un sottobosco più intenta a occupare lache a dettare regole per renderla governabile'. Lo, rimarcano, 'non è politico come maligna qualcuno, ...... l'anarchico che da oltre 160 giorni ha avviato unodella fame per protestare contro il ... il programmacondotto da Sigfrido Ranucci , ha cercato di dare una risposta con l'inchiesta "...... 'non mollare, nel caso anche noi faremo lodella fame' - si legge in queste conversazioni,... mentre oggi è diretto da Federico Vespa, figlio del giornalista. Vespa figlio è molto amico di ...

Rai, sciopero generale il 26 maggio SLC CGIL

Sempre oggi 6 aprile la Slc Cgil - il settore dei lavoratori della comunicazione della Cgil - ha annunciato un periodo di "blocco delle prestazioni accessorie e/o complementari" dei lavoratori Rai dal ...Sempre oggi 6 aprile la Slc Cgil - il settore dei lavoratori della comunicazione della Cgil - ha annunciato un periodo di "blocco delle prestazioni accessorie e/o complementari" dei lavoratori Rai dal ...