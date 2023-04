Raf | «Ho perso il self control»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 7 aprile 2023) I giri in bicicletta con Pino Daniele e i regali di Renato Zero. Il matrimonio a Cuba (per evitare i paparazzi) e la fede ritrovata. Raf, ragazzo di 63 anni, ha scritto un libro in cui ripercorre gli ultimi 40 da leggenda del pop. E qui ce lo racconta in anteprima