Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Oggi poche ma buone, partiamo dalla #SerieA ???? ??#SalernitanaInter ?17:00 ??… - by_the_pool : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Oggi poche ma buone, partiamo dalla #SerieA ???? ??#SalernitanaInter ?17:00 ?? - Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Oggi poche ma buone, partiamo dalla #SerieA ???? ??#SalernitanaInter ?17:00 ?? - underoverbets : RT @infobetting: #BuongiornoATutti Oggi poche ma buone, partiamo dalla #SerieA ???? ??#SalernitanaInter ?17:00 ?? - infobetting : #BuongiornoATutti Oggi poche ma buone, partiamo dalla #SerieA ???? ??#SalernitanaInter ?17:00 ??… -

Vuole invece conferme il, in casa contro l'Empoli sempre battuto negli ultimi tre precedenti:...favorevoli anche per l' Atalanta, data vincente a 1,65 contro un Bologna (5,50) imbattuto da ...Infine il, che dopo il poker del Maradona riceve un Empoli tornato a vincere contro il Lecce ... Mourinho avanti nelleSnai (2,40), ma in maniera meno evidente rispetto ad altre concorrenti ...Ledel posticipo sulla lavagna scommesse di Betaland risentono delle energie fisiche e ... che non ha subito gol nelle ultime 6 giornate di campionato e che grazie anche alla goleada delin ...

Quote Milan-Empoli: i pronostici dell’anticipo di Serie A Pianeta Milan

Entusiasmo alle stelle in casa Milan. La compagine rossonera grazie al successo ottenuto al " Maradona " di Napoli è volata al terzo posto in classifica con 51 punti. La squadra allenata da Stefano Pi ...La squadra di Luciano Spalletti ha sempre conquistato i tre punti nelle precedenti 6 trasferte di campionato Il Napoli scende in campo per riscattare la sconfitta subita la scorsa settimana contro il ...