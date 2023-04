Quindici Paesi Ue contro la legge ungherese anti-Lgbtiq+. L’Italia sta con Orban

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Quindici Paesi Ue presentano ricorso contro la legge ungherese anti Lgbtq+. L'Italia si schiera con Orbán - elio_vito : Quindici Paesi si schierano con la presidente della Commissione europea, von der Leyen (Ppe), contro le leggi unghe… - repubblica : Quindici Paesi Ue ricorrono contro la legge ungherese anti Lgbtq+. L'Italia si schiera con Orbán [a cura della reda… - fontyisthere : RT @AlekosPrete: Quindici Paesi dell'Unione Europea si sono uniti in una causa legale contro la legge ungherese che vieta la 'promozione de… - zimdor3 : RT @elio_vito: Quindici Paesi si schierano con la presidente della Commissione europea, von der Leyen (Ppe), contro le leggi ungheresi anti… -

BRUXELLES. Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di schierarsi al fianco della Commissione ... Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo,... dell'Unione Europea si sono uniti al ricorso presentato dalla Commissione davanti alla Corte di giustizia Ue contro una legge ungherese ritenuta discriminatoria nei confronti delle ...

Ungheria, 15 Paesi dell'Ue contro la legge anti-LGBT Euronews Italiano

Quindici Stati membri dell’Unione europea hanno deciso di ... Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Non c’è l’Italia guidata dal governo Meloni, che si è ..."Contro la legge ungherese che vieta qualsiasi materiale con personaggi gay o veicolante un qualsiasi tipo di supporto alla comunità Lgbti+ che possa essere visto da minori, si sono schierati Francia, ...