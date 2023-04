Questo video del procuratore Bragg che ritira le accuse contro Trump è falso (Di venerdì 7 aprile 2023) Il 25 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicato un video di poco più di un minuto che mostra Alvin Bragg, procuratore distrettuale di Manhattan. Bragg sta indagando su un presunto pagamento che l’ex presidente Donald Trump avrebbe fatto nel 2016 all’ex attrice di film per adulti Stormy Daniels per ottenere il suo silenzio su un rapporto sessuale avuto con lui in passato. Nel filmato Bragg afferma che «l’ufficio del procuratore distrettuale di New York, dopo un’ampia e approfondita indagine, ha deciso di ritirare tutte le accuse contro Donald Trump», annunciando inoltre le sue dimissioni «dalla carica di procuratore distrettuale di New York». Il filmato è accompagnato da un testo ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 aprile 2023) Il 25 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicato undi poco più di un minuto che mostra Alvindistrettuale di Manhattan.sta indagando su un presunto pagamento che l’ex presidente Donaldavrebbe fatto nel 2016 all’ex attrice di film per adulti Stormy Daniels per ottenere il suo silenzio su un rapporto sessuale avuto con lui in passato. Nel filmatoafferma che «l’ufficio deldistrettuale di New York, dopo un’ampia e approfondita indagine, ha deciso dire tutte leDonald», annunciando inoltre le sue dimissioni «dalla carica didistrettuale di New York». Il filmato è accompagnato da un testo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Il nostro grande ?@GiovanniFrajese? sbugiarda la Direttrice Esecutiva dell’#EMA #EmerCook dimostrando, sulla base d… - NetflixIT : Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato: Questo mondo non mi renderà cattivo arriva il 9 Giugno,… - Mov5Stelle : Questo la dice lunga sulle priorità del centrodestra. @Lpirondini81 - elisaxju : RT @bebeinsacrifice: Giaele che è passata dal chiedere a Dani una foto per il compleanno di bebè a questo: è un film, questa storia è un c… - Black_Sere : Non pensavo di aver bisogno di questo video ?????????? thai Boys???? -