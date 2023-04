Questo non è un manifesto di reclutamento per combattere in Ucraina appeso nella metropolitana di New York (Di venerdì 7 aprile 2023) Circola la foto di un manifesto per il reclutamento nella legione internazionale in Ucraina rivolto presumibilmente ai senzatetto e disoccupati con l’offerta di ricevere assistenza sanitaria e uno stipendio mensile. Secondo gli utenti, questa foto sarebbe stata scattata nella metropolitana di New York, ma al momento rimane l’unica testimonianza del presunto manifesto. Per chi ha fretta La foto è iniziata a circolare il 3 aprile 2023. Si tratta dell’unica foto circolante online. Non ci sono altre testimonianze della sua presenza nelle metropolitane di New York o di altre città americane dal 3 aprile 2023. Il numero di telefono risulta essere quello per il reclutamento nella legione ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Circola la foto di unper illegione internazionale inrivolto presumibilmente ai senzatetto e disoccupati con l’offerta di ricevere assistenza sanitaria e uno stipendio mensile. Secondo gli utenti, questa foto sarebbe stata scattatadi New, ma al momento rimane l’unica testimonianza del presunto. Per chi ha fretta La foto è iniziata a circolare il 3 aprile 2023. Si tratta dell’unica foto circolante online. Non ci sono altre testimonianze della sua presenza nelle metropolitane di Newo di altre città americane dal 3 aprile 2023. Il numero di telefono risulta essere quello per illegione ...

