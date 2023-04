Quelli del GF Vip fanno il tifo per lei: Isola dei Famosi 2023, la concorrente amica dei vipponi (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo scorso lunedì è andata in onda la Finale del GF Vip 7 di Alfonso Signorini, che ha impegnato lui, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, autori, i concorrenti in ostaggio e gli spettatori per sei mesi e più. Nikita Pelizon ha vinto l’edizione ed ora dovrà fare il tifo per una sua amica a L’Isola dei Famosi 2023. Essere una delle più grandi amiche dell’appena vincitrice del GF Vip 7 non è cosa da niente se stai a tua volta per diventare una concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. È una situazione perfetta per la modella cscelta da Ilary Blasi per sbarcare sulle coste hondurene. Nikita Pelizon e i Nikiters saranno la sua forza. Isola dei Famosi 2023, chi è la ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo scorso lunedì è andata in onda la Finale del GF Vip 7 di Alfonso Signorini, che ha impegnato lui, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, autori, i concorrenti in ostaggio e gli spettatori per sei mesi e più. Nikita Pelizon ha vinto l’edizione ed ora dovrà fare ilper una suaa L’dei. Essere una delle più grandi amiche dell’appena vincitrice del GF Vip 7 non è cosa da niente se stai a tua volta per diventare unade L’dei. È una situazione perfetta per la modella cscelta da Ilary Blasi per sbarcare sulle coste hondurene. Nikita Pelizon e i Nikiters saranno la sua forza.dei, chi è la ...

