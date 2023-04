Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 aprile 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi. Il caso continua a far discutere e il dubbio che più divide rimane sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Al centro della puntata, anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i suoi genitori. Il ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera, venerdì 7, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi. Il caso continua a far discutere e il dubbio che più divide rimane sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Al centro della puntata, anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i suoi genitori. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 7 Aprile 2023: Rito della Via Crucis vs Felicissima Sera, Propaganda Live, Quarto Grado, NCI.… - globalistIT : - ClaudioCapora10 : @RadioRadicale Abolire il 41 bis? Morte ai mafiosi, confisca dei loro beni fino al quarto grado di parentela ed esi… - stefania6704 : @la_queenzit Quarto grado - Le Storie - RRock_R6 : È il quarto compagno di stanza d’ospedale che cambio in 8 giorni e la paura è sempre la stessa, spero che sia in gr… -