Quarto Grado, anticipazioni 7 aprile 2023: i casi di Liliana Resinovich e Benno Neumair stasera in tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Come ogni venerdì che si rispetti l'appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma d'attualità e approfondimento che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra storie da risolvere, omicidi, misteri, gialli e dubbi. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, in onda a partire dalle 21.25 circa. La vicenda di Liliana Resinovich stasera a Quarto Grado Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata, stando alle anticipazioni, con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna trovata morta un anno fa. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi e il caso continua a far ...

