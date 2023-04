Quanto dura (durata) la Via Crucis 2023 con Papa Francesco: a che ora finisce, l’orario (Di venerdì 7 aprile 2023) Quanto dura (durata) la Via Crucis 2023 con Papa Francesco in programma stasera al Colosseo? A che ora finisce? L’evento religioso con il Pontefice si svolgerà stasera, venerdì 7 aprile 2023, dalle ore 21 alle ore 22,30. La durata complessiva dell’evento sarà quindi di circa 1 ora e mezzo. Aggiornamento: il Pontefice sarà fisicamente assente “per via del freddo intenso di questi giorni” e, ha fatto sapere il Vaticano, “seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”. Dopo la celebrazione Rai 1 manderà in onda “In viaggio”. Papa Francesco, nei nove anni del suo ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023)ta) la Viaconin programma stasera al Colosseo? A che ora? L’evento religioso con il Pontefice si svolgerà stasera, venerdì 7 aprile, dalle ore 21 alle ore 22,30. Lata complessiva dell’evento sarà quindi di circa 1 ora e mezzo. Aggiornamento: il Pontefice sarà fisicamente assente “per via del freddo intenso di questi giorni” e, ha fatto sapere il Vaticano, “seguirà la Viadi questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”. Dopo la celebrazione Rai 1 manderà in onda “In viaggio”., nei nove anni del suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maleccc_ : RT @FaTinaameta: critichiamo la dottoressa perché ha chiesto delle fiorde mentre stanotte dodino chiedeva quanto dura più o meno un fandom… - ilsamma : @LuraghiRoberto @elidacomasio Quali regole? Quanto dura la sperimentazione di un farmaco prima che possa essere uti… - cotrozzi_lisa : RT @NikolajVsevolo1: #BestiaUmana 'Gli apologisti moderni ci dicono che si tratta di affrontare la realtà; significa far conoscere al bamb… - nonticonoscoooo : RT @FaTinaameta: critichiamo la dottoressa perché ha chiesto delle fiorde mentre stanotte dodino chiedeva quanto dura più o meno un fandom… - ToninoGazzella : @aforista_l Però il #merito è merito, non c'è che dire, e questo secondo me merita... di conoscere quanto possa ess… -