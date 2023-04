Quanto costa comprare un trilocale? I dieci capoluoghi più costosi e i dieci più economici (Di venerdì 7 aprile 2023) Il capoluogo più costoso per comprare un trilocale è Milano, quello più economico Biella. Casa.it ha analizzato i prezzi medi dei trilocali in vendita nei capoluoghi italiani ad aprile 2023. Milano, 6 aprile 2023 – I trilocali si confermano la tipologia di appartamento più cercata dalle persone che intendono acquistare casa oggi in Italia, nonostante nei capoluoghi di provincia i prezzi di vendita di questo tipo di appartamenti siano cresciuti del +12% in due anni, secondo l’analisi di Casa.it che ha preso in considerazione i prezzi medi dei trilocali in vendita ad aprile 2023 nei capoluoghi italiani. I 10 capoluoghi più costosi Il capoluogo più costoso per acquistare un trilocale si conferma Milano con un prezzo medio di oltre 516.000€ e un prezzo al ... Leggi su milano-notizie (Di venerdì 7 aprile 2023) Il capoluogo più costoso perunè Milano, quello più economico Biella. Casa.it ha analizzato i prezzi medi dei trilocali in vendita neiitaliani ad aprile 2023. Milano, 6 aprile 2023 – I trilocali si confermano la tipologia di appartamento più cercata dalle persone che intendono acquistare casa oggi in Italia, nonostante neidi provincia i prezzi di vendita di questo tipo di appartamenti siano cresciuti del +12% in due anni, secondo l’analisi di Casa.it che ha preso in considerazione i prezzi medi dei trilocali in vendita ad aprile 2023 neiitaliani. I 10piùIl capoluogo più costoso per acquistare unsi conferma Milano con un prezzo medio di oltre 516.000€ e un prezzo al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Il Pnrr dà milionate per i morti e non sappiamo quanto ci costa ??? «Espropri per realizzare impi… - LaVeritaWeb : Decine e decine di progetti dei fondi benedetti dall’Ue sono destinati all’ampliamento di cimiteri e loculi da Nord… - f43bb0d6a395428 : RT @BelpietroTweet: Decine e decine di progetti dei fondi benedetti dall’Ue sono destinati all’ampliamento di cimiteri e loculi da Nord a S… - Svagaia : @andreadortenzio @petunianelsole @giapao @giuseppetamba @ayrvian @dariosci1 @u @Ponzietto sta buono, va là, che non… - duro_lavoro : RT @adrianobusolin: Il #PNRR dà milionate per i morti e non sappiamo quanto ci costa -