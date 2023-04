Quanto ci capisce di arte ChatGPT? Pochino. “Buona per l’attribuzione delle opere? Non sostituirà mai gli studiosi” | Intervista (Di venerdì 7 aprile 2023) Si parla spesso del ricorso alla scienza, alle tecnologie più avanzate, per risolvere alcune questioni relative al mondo dell’arte. Una di queste occasioni fu, nel 2018 a Pisa, il Festival internazionale della robotica. In quell’occasione vi fu l’interessante intervento di Anna Pelagotti, scienziata e restauratrice che 15 anni fa aveva fondato Art-Test, un’azienda di diagnostica per l’arte. La dottoressa Pelagotti detiene numerosi brevetti internazionali anche per l’analisi scientifica dell’arte e da alcuni anni lavora a Bruxelles, distaccata dal Cnr, come Program Expert per l’Unione Europea. In particolare, durante il suo contributo di cinque anni fa a Pisa, Pelagotti ricordò che l’idea di studiare scientificamente un’opera parte praticamente era iniziata con Galileo e si era evoluta con il sapere, con nuovi concetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Si parla spesso del ricorso alla scienza, alle tecnologie più avanzate, per risolvere alcune questioni relative al mondo dell’. Una di queste occasioni fu, nel 2018 a Pisa, il Festival internazionale della robotica. In quell’occasione vi fu l’interessante intervento di Anna Pelagotti, scienziata e restauratrice che 15 anni fa aveva fondato Art-Test, un’azienda di diagnostica per l’. La dottoressa Pelagotti detiene numerosi brevetti internazionali anche per l’analisi scientifica dell’e da alcuni anni lavora a Bruxelles, distaccata dal Cnr, come Program Expert per l’Unione Europea. In particolare, durante il suo contributo di cinque anni fa a Pisa, Pelagotti ricordò che l’idea di studiare scientificamente un’opera ppraticamente era iniziata con Galileo e si era evoluta con il sapere, con nuovi concetti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : La puntata di oggi ha compiuto il miracolo di farmi considerare i più ragionevoli Borgonovo e Sgarbi. E chi mi cono… - AlbertoBagnai : Molta passione e molta ingenuità. Non ha visto quanto di peggio era successo fino al 2019, e quindi non capisce com… - Roby22819002 : @marysole77 Quest'anno c'è la proliferazione di questi space a cui sembra non vedano l'ora di partecipare. Anche da… - Gina76280162 : RT @HSkelsen: La puntata di oggi ha compiuto il miracolo di farmi considerare i più ragionevoli Borgonovo e Sgarbi. E chi mi conosce sa qua… - DavideGiac : @brub1976 Non ha alcun prezzo. Messaggistica dati. Quanto paga per stare qui? Viva la concorre, anche se giova a chi manco lo capisce. -

Cultura Film Quentin Tarantino, il grande speculatore del cinema Quentin Tarantino, il grande speculatore del cinema ... Taverna Paradiso scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone con annessa una curiosa digressione sul primo Rocky , film grazie al quale Tarantino capisce 'quanto il cinema possa essere ... "Chi amministra fa fatica a prendere una posizione netta contro grande distribuzione e logistica" Quello che non si capisce è la fatica da parte di chi amministra a prendere una posizione chiara ... Quanto sarebbe bella una politica che parlasse chiaro e con il cuore... 'Dritta al cuore', mi pare si ... Il caro parcheggi ad Aosta discusso in Consiglio Valle "Io segnalo delle criticità, ma questo Governo non capisce né le esigenze dei turisti né le ... Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile Bertschy ha rimarcato: "Abbiamo delle idee diverse: per noi, ... ... Taverna Paradiso scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone con annessa una curiosa digressione sul primo Rocky , film grazie al quale Tarantinoil cinema possa essere ...Quello che non siè la fatica da parte di chi amministra a prendere una posizione chiara ...sarebbe bella una politica che parlasse chiaro e con il cuore... 'Dritta al cuore', mi pare si ..."Io segnalo delle criticità, ma questo Governo nonné le esigenze dei turisti né le ... Perriguarda lo sviluppo sostenibile Bertschy ha rimarcato: "Abbiamo delle idee diverse: per noi, ... Quanto ci capisce di arte ChatGPT Pochino. “Buona per l’attribuzione delle opere Non… Il Fatto Quotidiano