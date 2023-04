Quante posizioni guadagna Marco Cecchinato nel ranking ATP? Scalata entusiasmante a Estoril. E se vince il torneo… (Di venerdì 7 aprile 2023) Terra rossa fa rima con Marco Cecchinato. L’azzurro quando c’è il mattone tritato si trasforma e la semifinale al Roland Garros 2018, battendo nel percorso Novak Djokovic, ce la ricordiamo tutti. Veniva da un periodo non proprio positivo il siciliano e a Estoril si presentava tra dubbi e incertezze. L’incedere però è stato convincente e a cadere sotto i suoi colpi sono stati l’argentino Diego Schwartzman, l’altro azzurro Fabio Fognini, condizionato da un problema alla caviglia, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. A distanza di due anni (torneo di Parma), Cecchinato è tornato nella semifinale di un torneo ATP, avendo dei benefici di non poco conto in termini di classifica. Con il successo contro Davidovich Fokina, il palermitano è salito a 688 punti, che si traduce nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Terra rossa fa rima con. L’azzurro quando c’è il mattone tritato si trasforma e la semifinale al Roland Garros 2018, battendo nel percorso Novak Djokovic, ce la ricordiamo tutti. Veniva da un periodo non proprio positivo il siciliano e asi presentava tra dubbi e incertezze. L’incedere però è stato connte e a cadere sotto i suoi colpi sono stati l’argentino Diego Schwartzman, l’altro azzurro Fabio Fognini, condizionato da un problema alla caviglia, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. A distanza di due anni (torneo di Parma),è tornato nella semifinale di un torneo, avendo dei benefici di non poco conto in termini di classifica. Con il successo contro Davidovich Fokina, il palermitano è salito a 688 punti, che si traduce nella ...

