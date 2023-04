Quando si va in pensione in Europa: confronto Italia-estero (Di venerdì 7 aprile 2023) Andare in pensione in Italia In Italia le regole per la pensione di vecchiaia sono dettate dalla Legge Fornero, che aggancia l’età minima di uscita dal lavoro all’aspettativa di vita: oggi per accedere alla pensione di vecchiaia bisogna aver compiuto almeno 67 anni d’età e aver maturato almeno 20 anni di contributi. Tuttavia sono previsti diversi meccanismi di uscita anticipata. Ad esempio, può andare in pensione chi ha raggiunto una determinata anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne. Queste ultime, se hanno almeno 35 anni di contributi, possono ritirarsi dal lavoro a 58 anni (59 per le autonome) con lo strumento Opzione Donna. Poi c’è l’Ape Sociale: a disoccupati, invalidi, caregiver e chi svolge professioni gravosi bastano 63 anni di età ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Andare ininInle regole per ladi vecchiaia sono dettate dalla Legge Fornero, che aggancia l’età minima di uscita dal lavoro all’aspettativa di vita: oggi per accedere alladi vecchiaia bisogna aver compiuto almeno 67 anni d’età e aver maturato almeno 20 anni di contributi. Tuttavia sono previsti diversi meccanismi di uscita anticipata. Ad esempio, può andare inchi ha raggiunto una determinata anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne. Queste ultime, se hanno almeno 35 anni di contributi, possono ritirarsi dal lavoro a 58 anni (59 per le autonome) con lo strumento Opzione Donna. Poi c’è l’Ape Sociale: a disoccupati, invalidi, caregiver e chi svolge professioni gravosi bastano 63 anni di età ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianfrancoCurc4 : @fabianaCa81 X me può morire subito anzi si deve vergognare ? Hitler già l'avrebbe fucilato ???? regala 4 miglioni… - billyballo01 : @sonoaffarimiei_ vabe ha 80 anni, al massimo soffre quando l’inps non gli da la pensione - Fiorellissimo : Voi che avete approvato la pensione a 67 anni , la modifica del articolo 18, voi che in cinque anni al Governo del… - Fiorellissimo : @Arturo_Scotto @La7tv @CoffeeBreakLa7 Voi che avete approvato la pensione a 67 anni , la modifica del articolo 18 c… - Blinky74 : @Per5pective_Man @monamjour Ha 300.000 euro sul conto, ne guadagna nominali 5.000 l’anno con gli interessi (coi qua… -