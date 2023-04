Quando scadono veramente gli alimenti? Arriva la nuova etichetta per evitare sprechi (Di venerdì 7 aprile 2023) “Da consumarsi entro…” o “Da consumarsi preferibilmente entro…”. I consumatori di alimenti si imbattono spesso in queste diciture che avvertono entro quale data va mangiato un cibo. Ma sembra che queste indicazioni generino ancora qualche confusione. La Commissione Ue ha presentato agli esperti degli Stati membri, a questo proposito, una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti, con l’aggiunta in etichetta della dicitura “Spesso buono oltre” oltre a “da consumarsi preferibilmente entro”. La modifica è contenuta nella bozza dell’atto delegato su cui Bruxelles è al lavoro. Secondo l’esecutivo Ue l’aggiunta è opportuna per ridurre lo spreco alimentare, perché consente “una migliore comprensione della data di scadenza“, influenzando “il processo decisionale dei consumatori in merito all’opportunità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) “Da consumarsi entro…” o “Da consumarsi preferibilmente entro…”. I consumatori disi imbattono spesso in queste diciture che avvertono entro quale data va mangiato un cibo. Ma sembra che queste indicazioni generino ancora qualche confusione. La Commissione Ue ha presentato agli esperti degli Stati membri, a questo proposito, una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli, con l’aggiunta indella dicitura “Spesso buono oltre” oltre a “da consumarsi preferibilmente entro”. La modifica è contenuta nella bozza dell’atto delegato su cui Bruxelles è al lavoro. Secondo l’esecutivo Ue l’aggiunta è opportuna per ridurre lo spreco alimentare, perché consente “una migliore comprensione della data di scadenza“, influenzando “il processo decisionale dei consumatori in merito all’opportunità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Quando scadono veramente gli alimenti? Arriva la nuova etichetta per evitare sprechi - fattoquotidiano : Quando scadono veramente gli alimenti? Arriva la nuova etichetta per evitare sprechi - ginaforjob : @mrk4m1 @dur_matt ma quando scadono?? L'emergebza è passata ormai...???? - IlMarmotta : @CottarelliCPI Più che altro è necessario che i contratti vengano rinnovati quando scadono… - Siluratore : @lapersistenza @LegaSalvini @zaiapresidente @M_Fedriga Fino a quando il Popolo Italiano non comprende che le promes… -

Incredibile quanto valgono 1.000 euro a scadenza sul buono più buono che c'è per figli e nipoti! ...donare una piccola somma cash per le esigenze attuali o guardare al loro futuro Ossia a quando ... Dalla maggiore età in poi i buoni dedicati ai minori scadono (ossia non producono più interessi) e ... Proroga biennale per lo Spid: per ora non si cambia | Donna moderna ... quando arriverà il wallet europeo Che ne sarà di Spid e CIE Il Sistema pubblico di identità ... Spid: accordo trovato, il wallet slitta Si era parlato della fine dello Spid perché ad aprile scadono le ... Asmel assume con maxi concorso in 455 comuni della Lombardia Oggi giovedì 6 aprile (alle ore 18) scadono le candidature ai maxi avvisi pubblicati sulla Gazzetta ...gli altri la finestra di adesione alla gestione associata con Asmel è aperta fino a giugno quando ... ...donare una piccola somma cash per le esigenze attuali o guardare al loro futuro Ossia a... Dalla maggiore età in poi i buoni dedicati ai minori(ossia non producono più interessi) e ......arriverà il wallet europeo Che ne sarà di Spid e CIE Il Sistema pubblico di identità ... Spid: accordo trovato, il wallet slitta Si era parlato della fine dello Spid perché ad aprilele ...Oggi giovedì 6 aprile (alle ore 18)le candidature ai maxi avvisi pubblicati sulla Gazzetta ...gli altri la finestra di adesione alla gestione associata con Asmel è aperta fino a giugno... Quando scadono veramente gli alimenti Arriva la nuova etichetta per evitare sprechi Il Fatto Quotidiano