Quando la realtà supera l’ immaginazione | prendono corpo fantasime simili a incubi pronti a concretarsi

Qualche anno fa, Quando in Occidente prese il via in particolare nella classe politica la tendenza a fare a gara per primeggiare nel comportarsi politically correct, quanto sta accadendo a Pechino, dove sono giunte due delegazioni, una della Eu e l'altra francese, in visita al Presidente XI, probabilmente avrebbe suscitato particolari levate di scudi e commenti contrastanti. Accadeva nel tempo innanzi accennato che, quasi per voler essere a tutti i costi formalmente ineccepibile, chi avesse voluto indicare un cieco lo avrebbe definito non vedente, un sordo non udente e amenità del genere. Dentro la Muraglia la Presidente von der Leyen e il Premier Macron sono portatori di due specifiche istanze e i componenti delle missioni che sono con loro sono completamente diversi. Da premettere che, dal punto di vista formale, le due delegazioni dovrebbero verificare quanto sia ...

